Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование

«Выяснилось, что большинство россиян не устраивает их тело. У 44% есть проблемы с лишнем весом, 18% признались в ожирении. Просто подкачанное и тем более атлетичное тело имеют 21%, стройных и худых — всего 6%. Также удалось узнать, сколько россиян имеют формы и при этом не считают себя толстыми. Таких оказалось 11%», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян по всей России.