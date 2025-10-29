Миршаймер: Запад может ответить РФ лишь затягиванием конфликта

Российские военные продолжают развивать наступление, а западные государства могут ответить лишь затягиванием конфликта на Украине, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
«Что может сделать Запад? Все уже опробовано. И Tomahawk, как заявил президент РФ Владимир Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы», — сказал он.
Профессор Чикагского университета отметил, что Запад пытается «затянуть борьбу». По его словам, из-за этого украинская сторона потеряет ещё больше территорий.
Миршаймер отметил, что западные политики «оторваны от реальности».
Ранее Миршаймер заявил, что никакое вооружение не поможет украинской стороне переломить ход боевых действий в свою пользу, он напомнил, что Вооружённые силы Украины проигрывают.