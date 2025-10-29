В Уфе на улице Гаскарова образовалась огромная трещина

В Уфе произошел очередной провал грунта. На этот раз провал в виде большой трещины образовался в микрорайоне Колгуевский, во дворе дома 9 по улице Гаскарова.
Как сообщил в своих соцсетях глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, причиной провала стала утечка в сетях «Уфаводоканала».
«На месте ночью бригада ресурсоснабжающей организации устранила причину. Силами коммунальных служб Кировского района проведена отсыпка опасного участка. Место огорожено фанбарьерами и сигнальными лентами. В 9.00 “Уфаводоканал” приступит к благоустройству данного участка», — отметил глава района.
Ранее в Уфе устранили провал грунта на улице Ветошникова.