Проект планировки красноярской Предмостной площади с будущим Дворцом молодёжи рассмотрят на слушаниях

В Красноярске сегодня стартовали публичные слушания по проекту планировки и межевания незастроенной территории Предмостной площади. Как пояснили в департаменте градостроительства, документацией необходимо утвердить границы участка для размещения Дворца молодёжи, характеристики и вид объекта.
Предполагаемая площадь здания — до 28,5 тысяч м².
Замечания и предложения принимаются на почту archi@admkrsk.ru до 12 ноября, заявителю необходимо приложить паспортные данные. Открытое обсуждение пройдет 10 ноября в 17:00 по адресу ул. Карла Маркса, 95. Сами слушания продлятся до 19 ноября.
«После этого возможно будет приступить к разработке проектной документации для самого дворца и непосредственно к строительству объекта. Оператор КРТ — Центр транспортной логистики. По итогам торгов развитием территории (разработкой проектной документации, инженерными изысканиями и строительно-монтажными работами) займется АО “Производственное объединение Возрождение”», — рассказали в мэрии.
Напомним, постановлением краевого правительства было принято решение о комплексном развитии незастроенной территории Предмостной площади размером почти 50 тысяч м². На ней разместится Дворец молодежи, который станет штабом «Движения первых». Реализацию проекта поддержал президент РФ Владимир Путин по предложению губернатора края Михаила Котюкова.