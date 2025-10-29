Пермский край стал лидером по ценам на антидепрессанты

Отмечается, что в сентябре 2025 года средняя стоимость упаковки препаратов достигла 1 093 рублей против 1 044 рублей в сентябре 2024 года. В ряде регионов, в частности в Тюменской области, цены на антидепрессанты снизились на 6%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя цена также уменьшилась — на 5%.