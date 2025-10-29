Выяснилось, что мужчинам для здоровья сердца нужно больше спорта, чем женщинам

Китайские ученые пришли к интересному выводу: физическая активность оказывает куда более заметное положительное воздействие на женский организм, особенно на сердце. Согласитесь, звучит неожиданно. Но давайте разберемся, что они выяснили.
По результатам масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Cardiovascular Research, умеренные и интенсивные нагрузки могут значительно снизить риск ишемической болезни сердца (ИБС) и даже смертности от неё у женщин. Статья опирается на данные более 85 тысяч участников британского биобанка UK Biobank, где активность измерялась с помощью акселерометров — надежного метода, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
Итак, для женщин, чтобы уменьшить вероятность развития ИБС на 30%, достаточно всего 250 минут физической активности в неделю. Мужчинам для того же эффекта потребуется почти в два раза больше — 530 минут. По сути, женщины могут справиться с тем же риском за гораздо меньшее время. Странно, правда? Но и это ещё не всё.
Если у пациента уже диагностирована ишемическая болезнь сердца, то результаты тоже удивляют. Чтобы снизить риск смерти от всех причин, мужчинам нужно заниматься 85 минут в неделю, а женщинам — всего 51 минута. В 1,7 раза меньше!
Такой разрыв вызывает у исследователей вопросы, на которые пока нет точного ответа. Ведь что стоит за этим? Возможно, гормональные различия или особенности метаболизма? Или это всё-таки просто случайность? В любом случае, исследователи уверены, что будущие работы помогут понять, как именно пол влияет на эффективность физической активности.
Так что, возможно, настало время пересматривать старые рекомендации по спорту — с учётом того, что женщины получают больше пользы от упражнений, чем мужчины.
