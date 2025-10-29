Ричмонд
В отопительный сезон в Иркутской области на устранение аварий выйдут 811 бригад

Северный завоз продолжится, когда откроются зимние дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В отопительный сезон 2025−2026 годов в Иркутской области на устранение аварий выйдут 811 бригад, в них задействовали более 3,7 тысячи человек. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.

— Запущены в работу все котельные, 942 единицы, и 14 ТЭЦ, в полном объёме подключены к теплоснабжению социальные объекты — 3387 единиц, и почти 23 тысячи домов, — уточнил Анатолий Никитин.

Также ведется работа по формированию аварийно-технического запаса. С 17 октября по 14 ноября в 69 городах и районах Приангарья оценивают работу теплоснабжающих организаций и сетей. Уголь для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов доставлен по железной дороге и воде. Северный завоз продолжится, когда откроются зимние дороги.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на трассе «Сибирь» ограничили движение для большегрузов и автобусов.