В отопительный сезон в Иркутской области на устранение аварий выйдут 811 бригад

Также ведется работа по формированию аварийно-технического запаса. С 17 октября по 14 ноября в 69 городах и районах Приангарья оценивают работу теплоснабжающих организаций и сетей. Уголь для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов доставлен по железной дороге и воде. Северный завоз продолжится, когда откроются зимние дороги.