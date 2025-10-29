Авиарейсы задержаны в Хабаровском крае из-за непогоды

По данным прокуратуры, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре из-за сложных погодных условий не состоялись рейсы «Хабаровских авиалиний» в Аян, Чумикан и Херпучи, запланированные на 27 и 28 октября. Также остаются проблемы с авиасообщением между Аяном и Нельканом.