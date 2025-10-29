Авиарейсы задержаны в Хабаровском крае из-за непогоды

В Хабаровском крае из-за непогоды задержаны несколько рейсов местных авиакомпаний, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство контролирует, чтобы права пассажиров были соблюдены.
По данным прокуратуры, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре из-за сложных погодных условий не состоялись рейсы «Хабаровских авиалиний» в Аян, Чумикан и Херпучи, запланированные на 27 и 28 октября. Также остаются проблемы с авиасообщением между Аяном и Нельканом.
Кроме того, по техническим причинам изменено расписание рейсов «Авроры» между Хабаровском и Николаевском-на-Амуре. Сейчас вылета ожидают около двухсот пассажиров. Для них организовано питание, предоставлены места для отдыха и вся необходимая помощь.
Рейсы планируют выполнить уже сегодня, 29 октября, если улучшатся погодные условия. Жалобы пассажиров принимаются по телефону горячей линии дежурного прокурора — 8 924 201 57 60.