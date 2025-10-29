Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы задержаны в Хабаровском крае из-за непогоды

Жалобы пассажиров принимаются по телефону горячей линии дежурного прокурора.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае из-за непогоды задержаны несколько рейсов местных авиакомпаний, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство контролирует, чтобы права пассажиров были соблюдены.

По данным прокуратуры, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре из-за сложных погодных условий не состоялись рейсы «Хабаровских авиалиний» в Аян, Чумикан и Херпучи, запланированные на 27 и 28 октября. Также остаются проблемы с авиасообщением между Аяном и Нельканом.

Кроме того, по техническим причинам изменено расписание рейсов «Авроры» между Хабаровском и Николаевском-на-Амуре. Сейчас вылета ожидают около двухсот пассажиров. Для них организовано питание, предоставлены места для отдыха и вся необходимая помощь.

Рейсы планируют выполнить уже сегодня, 29 октября, если улучшатся погодные условия. Жалобы пассажиров принимаются по телефону горячей линии дежурного прокурора — 8 924 201 57 60.