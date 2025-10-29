Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске инженера стройконтроля подозревают в коммерческом подкупе

Следствие полагает, что инженер получил деньги от руководителя стройфирмы.

Источник: РИА "Новости"

В СУ СКР по Омской области сообщили во вторник, 28 октября 2025 года, о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего инженера строительного контроля одной из фирм. Его подозревают в коммерческом подкупе.

«По версии следствия, подозреваемый получил от руководителя строительной организации в виде подкупа 155 тысяч рублей за невынесение предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе строительного контроля», — указано в официальном сообщении.

Теперь сотрудники проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. Наказание по статье предусматривает от 5 до 9 лет лишения свободы.