В Омске инженера стройконтроля подозревают в коммерческом подкупе

В СУ СКР по Омской области сообщили во вторник, 28 октября 2025 года, о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего инженера строительного контроля одной из фирм. Его подозревают в коммерческом подкупе.
«По версии следствия, подозреваемый получил от руководителя строительной организации в виде подкупа 155 тысяч рублей за невынесение предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе строительного контроля», — указано в официальном сообщении.
Теперь сотрудники проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. Наказание по статье предусматривает от 5 до 9 лет лишения свободы.