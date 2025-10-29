Еще две новые спортплощадки для жителей появились в Иркутске

Объекты расположены на улице Дмитрия Донского, 26 и на Воинской площадке, 22.
На улице Дмитрия Донского, 26 появилась современная тренажерная зона, оборудованная пятью многофункциональными тренажерами для проработки основных групп мышц.
«Площадка стала удачным дополнением к существующей детской инфраструктуре. Особенность тренажеров — возможность регулировки нагрузки, что делает их доступными для людей с разным уровнем физической подготовки», — отметил Дмитрий Метляев.
На территории Воинской площадки, 22 создана универсальная спортивная зона для игровых видов спорта. На новой площадке можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Этот объект особенно важен для отдаленного района, где ранее не было спортивной инфраструктуры. Площадка уже пользуется популярностью у местных жителей, которые самостоятельно организовали ее охрану», — подчеркнул Дмитрий Метляев.
Оба проекта реализованы при поддержке депутатов городской думы за счет средств фонда поддержки избирательных округов. В планах администрации — дальнейшее развитие объектов: установка дополнительных тренажеров и благоустройство прилегающей территории. Работы будут проводить по мере финансирования.
«Мы ведем системную работу по созданию современной спортивной инфраструктуры в городе. Важно, чтобы у жителей была возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности. Устанавливаем универсальные площадки, чтобы проводить время с пользой на пространствах могли и дети, и взрослые», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.