Белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки

Клетчатку можно получить из белых сушеных грибах — в них ее 26,2 грамма на 100 грамм, из сушеного инжира и кураги — 18 грамм на 100 грамм продукта, из сушеных яблок — 15 грамм на 100 грамм продукта. Большое содержание пищевых волокон также в чечевице, фасоли, гречке — 11−12 грамм на 100 грамм продукта, в изюме, черносливе, фисташках — 9−10 грамм на 100 грамм продукта, в перловке, овсянке, ячневой крупе — около 8 грамм на 100 грамм продукта.