Белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки

Продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки на канале издания «Медицинский вестник» назвала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Наталья Силивончик.
Судя из таблицы, которую представила медик, рекордсмен по клетчатке среди фруктов и овощей — авокадо (6,7 грамма на 100 грамм продукта). На втором месте черная смородина — 4,8 грамма на 100 грамм. И третье место с содержанием клетчатки 3 — 3,8 грамма на 100 грамм продукта делят репчатый лук, черника, малина, киви.
Что касается других продуктов, то в лидерах пшеничные отруби, в них 43,6 грамма клетчатки на 100 грамм продукта. Наталья Силивончик отметила, что мы живем в эру отрубей, которая началась лет 50 назад. Отруби в этом случае — как нарицательное название пищевых волокон, клетчатки.
Клетчатку можно получить из белых сушеных грибах — в них ее 26,2 грамма на 100 грамм, из сушеного инжира и кураги — 18 грамм на 100 грамм продукта, из сушеных яблок — 15 грамм на 100 грамм продукта. Большое содержание пищевых волокон также в чечевице, фасоли, гречке — 11−12 грамм на 100 грамм продукта, в изюме, черносливе, фисташках — 9−10 грамм на 100 грамм продукта, в перловке, овсянке, ячневой крупе — около 8 грамм на 100 грамм продукта.
«Возьмем обычные продукты помидор, банан, яблоко, перец, огурец. Если мы употребим их каждый, а они весом по 80 грамм, мы получим не более 6 грамм пищевых волокон», — отметила Наталья Силивончик.
Поэтому чтобы набрать 30 грамм клетчатки, необходимой человеку в день, не обойтись без цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, семян. Именно для этих целей хлеб при производстве обогащают отрубями.
По словам медика, белорусы, также как и европейцы, мало употребляют пищевых волокон, и это является проблемой, которая приводит к развитию ожирения, диабета второго типа, гипертонии, болезней желудочно-кишечного тракта, неалкогольной жировой болезни печени (подробнее об этом недуге, который может стать эпидемией века — здесь).
