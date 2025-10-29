В Хабаровском крае завершается благоустройство территорий по нацпроекту

В Хабаровском крае завершается масштабное благоустройство общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы уже завершены на 70 объектах, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Всего в 2025 году планируется обновить 79 территорий, включая парки, скверы и площади. Места выбирались самими жителями во время Всероссийского онлайн-голосования. Такой формат позволяет учитывать мнение людей и направлять средства на наиболее востребованные объекты.
Одним из заметных примеров стало новое общественное пространство в Советской Гавани — спортивная арена с современным оборудованием, безопасным покрытием и условиями для занятий спортом людьми с ограниченной мобильностью. Здесь установлены освещение, видеокамеры, лавочки и малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей. Стоимость проекта составила 15 миллионов рублей, из них 2 миллиона выделено из федерального бюджета.
В 2025 году на благоустройство городской среды Хабаровский край получил из федерального бюджета 354 миллиона рублей. В следующем году планируется привести в порядок еще 53 общественные территории.