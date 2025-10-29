В Хабаровском крае завершается благоустройство территорий по нацпроекту

Одним из заметных примеров стало новое общественное пространство в Советской Гавани — спортивная арена с современным оборудованием, безопасным покрытием и условиями для занятий спортом людьми с ограниченной мобильностью. Здесь установлены освещение, видеокамеры, лавочки и малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей. Стоимость проекта составила 15 миллионов рублей, из них 2 миллиона выделено из федерального бюджета.