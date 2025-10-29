Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 дней со дня исчезновения: 86-летняя женщина на выходных вышла из дома и пропала без вести

В Башкирии 11 дней идут поиски 86-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

Уже 11 дней идут поиски пропавшей 86-летней Фаткии Галиной (Ханиповой) из Башкирии. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 18 октября женщина ушла из дома в деревне Чишма (Шулгановский сельсовет, Татышлинский район), и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые с проседью волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, штаны, фиолетовые галоши и цветной платок.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.