11 дней со дня исчезновения: 86-летняя женщина на выходных вышла из дома и пропала без вести

Как сообщают волонтеры, 18 октября женщина ушла из дома в деревне Чишма (Шулгановский сельсовет, Татышлинский район), и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые с проседью волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, штаны, фиолетовые галоши и цветной платок.