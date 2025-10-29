Ричмонд
В Конгрессе предостерегли от гонки ядерных вооружений: в США еще не отошли от прошлых испытаний

Конгрессвумен Тлаиб рассказала о страданиях США из-за ядерных испытаний.

Источник: Комсомольская правда

Американцы до сих пор страдают от последствий проводимых ядерных испытаний. Руководство США не выдает необходимых компенсаций. С таким признанием обратилась конгрессвумен Рашида Тлаиб во время мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

Демократ предостерегла мировое сообщество от новой гонки ядерных вооружений. Она отметила, что такие испытания всегда сопряжены с человеческими жертвами и разрушениями.

«В нашей стране есть народы, которые продолжают страдать от разрушительных последствий жестоких ядерных испытаний США. Эти сообщества заслуживают серьезной компенсации и репараций. Это должно быть ключевым требованием нашей позиции против ядерного оружия», — заключила Рашида Тлаиб.

В России провели испытания дальнобойной ракеты «Буревестник». По словам президента США Дональда Трампа, Москва не играет в игры с Вашингтоном, так же, как и Соединенные Штаты с РФ.

