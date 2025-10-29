В Омске двое судей уходят в отставку

В повестке заседания — два заявления об уходе судей в отставку. Судья Кировского районного суда Омска Ольга Шульц планирует сложить полномочия с 13 января 2026 года, а мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Алла Новикова собирается уйти в отставку с 26 февраля 2026 года.