В Омске двое судей уходят в отставку

В Омске 31 октября состоится заседание Квалификационной коллегии судей, на котором обсудят кандидатуры претендентов на судейские должности, а также рассмотрят вопросы отставки действующих судей.
В повестке заседания — два заявления об уходе судей в отставку. Судья Кировского районного суда Омска Ольга Шульц планирует сложить полномочия с 13 января 2026 года, а мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Алла Новикова собирается уйти в отставку с 26 февраля 2026 года.
Кроме того, на заседании коллегии будут рассмотрены шесть кандидатов, которые рекомендованы на судейские должности в судах Омской области. Среди них:
Олеся Уманская — кандидат на должность судьи Арбитражного суда Омской области; Василий Бондарев — кандидат на должность судьи Омского областного суда; Евгения Сосненко — кандидат на должность судьи Нововаршавского районного суда Омской области; Диляра Кучукова — кандидат на должность судьи Октябрьского районного суда Омска; Марьям Ахунова — кандидат на должность судьи Советского районного суда Омска; Ирина Яковенко — кандидат на должность мирового судьи судебного участка № 86 в Куйбышевском судебном районе города Омска.