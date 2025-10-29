Новый Центр полиции Осакаровского района контролирует улицы и школы в режиме 24/7

К его системе уже подключено 109 камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах и на улицах районного центра, а также интегрировано более 900 камер из школ и детских садов. Сотрудники полиции круглосуточно ведут мониторинг происходящего в режиме реального времени. Это позволит оперативнее реагировать на происшествия и повысить общественную безопасность.