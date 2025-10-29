Новый Центр полиции Осакаровского района контролирует улицы и школы в режиме 24/7

В Осакаровском районе появился Центр оперативного управления полиции, передает DKNews.kz.
К его системе уже подключено 109 камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах и на улицах районного центра, а также интегрировано более 900 камер из школ и детских садов. Сотрудники полиции круглосуточно ведут мониторинг происходящего в режиме реального времени. Это позволит оперативнее реагировать на происшествия и повысить общественную безопасность.
В открытии подразделения участвовали заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Жанат Какажанов и аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.
— В нашем отделе начал работу современный Центр оперативного управления. Его запуск позволит повысить уровень безопасности и контроль за общественным порядком. Уже выявлено 45 правонарушений с помощью системы видеонаблюдения, — отметил начальник Осакаровского районного отдела полиции Азиз Жумагазиев.
В ближайшее время планируется расширить систему и установить интеллектуальные камеры с элементами искусственного интеллекта в местах массового скопления людей.
Жители Осакаровки положительно оценили нововведение.
— Там, где контроль, есть и порядок. Хотелось бы, чтобы таких камер становилось больше, — поделился местный житель Иван Естефеев.