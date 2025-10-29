В Красноярском крае около 500 человек погибли от отравлений химикатами

В Красноярском крае сократилось число отравлений химикатами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.
За девять месяцев 2025 года в Красноярском крае зарегистрировано 2762 случая отравлений химической природы. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительно, на 31%, снизилось и количество смертельных исходов — до 494 случаев.
Основной причиной отравлений, как и прежде, остается спиртосодержащая продукция (38,4% случаев). На втором месте — отравления наркотическими веществами (24,8%), на третьем — лекарственными средствами (18,1%).
Более 70% пострадавших — мужчины, а большинство отравившихся (85,4%) — взрослые люди, более половины из которых не имели работы.
