В Госдуме обсудили повышение эффективности энергоснабжения в Иркутской области

Цель данного нововведения — повышение эффективности энергоснабжения в регионах — актуальна и для Иркутской области. В регионе количество аварий на сетях Облкоммунэнерго, которое обслуживает более 390 тыс. потребителей как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетных организаций, с 2019 г. по 2024 г. увеличился в 1,6 раза с 192 до 310. За 9 месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2024 года также фиксируется рост количества обесточений потребителей (на 16%), и рост суммарной длительности обесточений чуть больше, чем на 50%.