Тюменцев ждет рекордное потепление до +11 градусов

Дождь и мокрый сне будет идти днем.
На территории Тюменской области днем 29 октября местами по южной половине региона ожидается потепление +11 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 29 октября ожидается температура воздуха до 0, +5 градусов, местами по южной половине — до +11. В ночь на 30 октября похолодает до −1, +4, при прояснениях — до −6 градусов», — сообщается на сайте управления.
В ближайшие сутки на территории региона ожидается мокрый снег и дождь. Синоптики также предупреждают о гололедице и изморози, а ранним утром и ночью — туман. Прогнозируется ветер 2−9 м/с.