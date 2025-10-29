Михаил Шуфутинский и его жена впервые показали свадебные кольца за 2 млн рублей

Напомним, шоумен сделал Светлану совладелицей своего загородного дома в Подмосковье, однако никакой свадьбы до недавнего времени не было. Их особняк в закрытом коттеджном поселке «Сапожок» площадью 800 квадратных метров риелторы оценивают в 160 миллионов рублей.