Михаил Шуфутинский и его жена впервые показали свадебные кольца за 2 млн рублей

Российский шансонье и его жена выбрали обручальные кольца известного французского бренда.

Источник: Комсомольская правда

Российский шансонье Михаил Шуфутинский и его жена Светлана Уразова показали KP.RU свои свадебные кольца стоимостью около 2 миллионов рублей. Пара долго жила в гражданском браке, но теперь официально оформила отношения.

— Это не моя подруга, это моя жена! — подчеркнул Шуфутинский, появившись с Светланой на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

У супругов одинаковые обручальные кольца. Евгения ГУСЕВА.

Сразу бросались в глаза у четы одинаковые кольца, выполненные из трех видов золота. Эти украшения из свадебной коллекции французского дома по производству ювелирных изделий Cartier оцениваются примерно в 2 миллиона рублей.

— Да, это обручальные кольца, — подтвердила Светлана.

— Кольца жена выбирала, — добавил Михаил с гордостью.

Напомним, шоумен сделал Светлану совладелицей своего загородного дома в Подмосковье, однако никакой свадьбы до недавнего времени не было. Их особняк в закрытом коттеджном поселке «Сапожок» площадью 800 квадратных метров риелторы оценивают в 160 миллионов рублей.

Кольцо-подкову музыкант заказал в подарок Светлане. Мария РЕМИЗОВА.