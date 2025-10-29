В период НМУ выявлены источники выбросов в Минусинске и превышения сероводорода в Солнечном

За это время краевая сеть наблюдения отметила превышение по сероводороду в микрорайоне Солнечном. Инспекторы Минэкологии региона также работали в усиленном режиме. С представителями Красноярской природоохранной прокуратуры проверили деятельность асфальтобетонного завода в Кировском районе краевого центра.
Также прошла проверка выполнения мероприятий по снижению выбросов на Красноярской ТЭЦ-1. Зафиксированные параметры в 4−10 раз ниже нормативов, а показатели воздуха не превышали допустимых значений.
В Минусинске инспекторы и представители прокуратуры выявили неучтённые источники выбросов у ряда организаций. Информацию о выявленных фактах направят в прокуратуру для принятия мер реагирования, рассказали в Минэкологии.
Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по круглосуточной горячей линии Минэкологии края — 8−800−20−11−116.