В период НМУ выявлены источники выбросов в Минусинске и превышения сероводорода в Солнечном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В министерстве экологии Красноярского края подвели итоги работы во время неблагоприятных метеоусловий, действовавших с 25 по 26 октября в городе Красноярске и с 22 до 27 октября — в Минусинске.

Источник: НИА Красноярск

За это время краевая сеть наблюдения отметила превышение по сероводороду в микрорайоне Солнечном. Инспекторы Минэкологии региона также работали в усиленном режиме. С представителями Красноярской природоохранной прокуратуры проверили деятельность асфальтобетонного завода в Кировском районе краевого центра.

Также прошла проверка выполнения мероприятий по снижению выбросов на Красноярской ТЭЦ-1. Зафиксированные параметры в 4−10 раз ниже нормативов, а показатели воздуха не превышали допустимых значений.

В Минусинске инспекторы и представители прокуратуры выявили неучтённые источники выбросов у ряда организаций. Информацию о выявленных фактах направят в прокуратуру для принятия мер реагирования, рассказали в Минэкологии.

Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по круглосуточной горячей линии Минэкологии края — 8−800−20−11−116.