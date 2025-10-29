В Иркутске устанавливают мемориал, посвященный защитникам Отечества

«Мы планомерно ведем работу по созданию памятных объектов, и этот монумент займет особое место в сердцах иркутян, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов. — Композиция “Дед, отец и сын” показывает непрерывную связь поколений защитников Отечества. Такие проекты помогают сохранять историю и воспитывать уважение к подвигу наших земляков».