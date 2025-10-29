В Иркутске устанавливают мемориал, посвященный защитникам Отечества

Трехфигурная композиция, символизирующая преемственность воинской доблести, была доставлена в город накануне.
На площади ведутся работы по установке памятника, завершается укладка тротуарной плитки, монтаж качелей и благоустройство прилегающей территории. Открытие мемориала запланировано на 4 ноября — в День народного единства.
«Мы планомерно ведем работу по созданию памятных объектов, и этот монумент займет особое место в сердцах иркутян, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов. — Композиция “Дед, отец и сын” показывает непрерывную связь поколений защитников Отечества. Такие проекты помогают сохранять историю и воспитывать уважение к подвигу наших земляков».
Мемориальная композиция посвящена воинам разных эпох, стоявшим на защите государственных рубежей на протяжении последних пятидесяти лет. Ее открытие позволит сохранить память о подвигах иркутян, исполнявших воинский долг в различных вооруженных конфликтах, сообщает пресс-служба администрации города.