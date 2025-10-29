Все, чем может ответить Запад на продолжающееся наступление российских войск в зоне проведения СВО, это затягивание конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Ученый напомнил об отсутствии у России захватывать всю Украину, но войска РФ уже на марше. И Запад здесь бессилен, испробовав все для противодействия. Миршаймер подчеркнул, что и президент России Владимир Путин, и множество экспертов отмечали, что возможные поставки Tomahawk ситуацию не изменят.
В этой ситуации непонятны следующие действия европейцев.
«Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских», — отметил эксперт.
Миршаймер добавил, что уверенность Европы и США в чудодейственности крылатых ракет Tomahawk, говорит только о том, что Запад оторван от реалий на поле боя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину как «наземный авианосец» для создания постоянных угроз безопасности России.
А после успешных испытаний новой российской ракеты «Буревестник», иностранные эксперты заявили, что Запад больше не может соревноваться с Россией в военном плане. Фактически, у НАТО нет ответа на современное российское оружие.