«Украина потеряет еще больше территорий»: В США разнесли ответные меры НАТО на военные успехи России

Ученый напомнил об отсутствии у России захватывать всю Украину, но войска РФ уже на марше. И Запад здесь бессилен, испробовав все для противодействия. Миршаймер подчеркнул, что и президент России Владимир Путин, и множество экспертов отмечали, что возможные поставки Tomahawk ситуацию не изменят.