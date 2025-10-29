В Новосибирске продают Ford Mustang 1972 года за четыре миллиона

В Новосибирске выставили на продажу Ford Mustang Mach-1 1972 года выпуска по цене 4 миллиона 50 тысяч рублей. В объявлении указан очень скромный пробег — всего 20 800 километров. Изначально эта модель шла с двигателем Windsor V8 объемом 4,7 литра и мощностью около 210 лошадиных сил, однако под капотом выставленного автомобиля установлен более мощный мотор объемом 5,8 литра.
По словам продавца, машина была привезена в Россию в 2008 году, находилась в частной коллекции, а с 2009 года не эксплуатировалась. Все документы в порядке: ПТС, СТС, номера — автомобиль на учете. За годы владения было выполнено множество работ по восстановлению и обслуживанию.
Этот Mustang относится к третьему поколению, появившемуся в 1971 году.