Свердловчан ожидает аномальное тепло в конце октября

Ночью температура по области составит от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12. На севере и западе Свердловской области ожидаются осадки до 4−9 миллиметров, в остальных районах они будут незначительными — до 2 миллиметров, а на юго-востоке дождя не прогнозируется.