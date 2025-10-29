Свердловчан ожидает аномальное тепло в конце октября

В Екатеринбурге 29 октября будет теплая облачная погода.
Свердловская область 29 октября окажется в теплом секторе циклона, который приведет к плюсовой температуре днем и ночью. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В среду территория Свердловской области располагается в теплом секторе циклона, который начинает заполняться над севером европейской части страны… Благодаря южным воздушным потокам, несущим в регион теплый воздух, днем по области вновь можно ожидать прогрев выше +10 градусов», — сообщает синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». К утру теплый фронт распространится на всю область, а с западной стороны подступит холодный фронт, ограничивающий дальнейшее продвижение теплых воздушных масс.
Ночью температура по области составит от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12. На севере и западе Свердловской области ожидаются осадки до 4−9 миллиметров, в остальных районах они будут незначительными — до 2 миллиметров, а на юго-востоке дождя не прогнозируется.
В Екатеринбурге будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Юго-западный и южный ветер будет достигать днем порывов до 10 метров в секунду. Температура в городе ночью составит от +4 до +6, днем воздух прогреется до +9…+11 градусов.