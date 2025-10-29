В Красноярском крае появились новые правила содержания собак и кошек

Так, в краевом постановлении предусмотрен ряд новых требований для владельцев животных. Например, теперь выгул их в общественных местах будет разрешён лишь на поводке. Также запретили содержать животных на балконах и в транспортных средствах. Помимо этого, будет запрещено отпускать животное на самовыгул и бывать в помещениях, на входе в которые есть информация об ограничении на посещение с домашними питомцами.