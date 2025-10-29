Мохнатый и рогатый: питомцев Челябинского зоопарка познакомили с новым «соседом» — милым валлийским барашком

В Челябинском зоопарке появился новый питомец. Это валлийский баран Велес.
Представителей валлийской породы часто называют самыми милыми овцами. У них мохнатые черные мордочки, но большая часть шерсти при этом белая. Рога растут как у овец, так и у баранов. А еще валлийцы очень неприхотливы и отлично приспособлены к холодной и ветреной погоде.
— Велесу семь месяцев, и он с успехом прошел все обязательные карантинные мероприятия после переезда, — рассказали в пресс-службе Челябинского зоопарка.
Подтвердившего свое здоровье барашка познакомили с другими питомцами и подселили в вольер к альпака. Альпака, впрочем, проявили нежную натуру и от попыток Велеса познакомиться преимущественно убегали на своих длинных ногах. Зато баран заинтересовал соседей по вольеру — верблюдов. Они подошли и с интересом обнюхали «нового жильца».