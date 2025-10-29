Мохнатый и рогатый: питомцев Челябинского зоопарка познакомили с новым «соседом» — милым валлийским барашком

Представителей валлийской породы часто называют самыми милыми овцами. У них мохнатые черные мордочки, но большая часть шерсти при этом белая. Рога растут как у овец, так и у баранов. А еще валлийцы очень неприхотливы и отлично приспособлены к холодной и ветреной погоде.