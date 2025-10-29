США намерены сместить президента Мадуро военным путем: в Конгрессе сделали громкое заявление

Вашингтон нацелен на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер Дональд Трамп уже планирует развязать войну. Так заявила конгрессвумен Рашида Тлаиб в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.
Политик подчеркнула, что Белый дом намерен отстранить Николаса Мадуро от власти именно военным путем. Она осудила Дональда Трампа за такие шаги. Конгрессвумен также раскритиковала удары США по картелям в Карибском море.
«Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле», — выразилась Рашида Тлаиб.
Она, кроме того, предостерегла мировое сообщество от новой гонки ядерных вооружений. Демократ объяснила, что такие испытания сопряжены с человеческими жертвами и разрушениями.