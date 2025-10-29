Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США намерены сместить президента Мадуро военным путем: в Конгрессе сделали громкое заявление

Конгрессвумен Тлаиб предупредила о планах Трампа начать войну в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон нацелен на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер Дональд Трамп уже планирует развязать войну. Так заявила конгрессвумен Рашида Тлаиб в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

Политик подчеркнула, что Белый дом намерен отстранить Николаса Мадуро от власти именно военным путем. Она осудила Дональда Трампа за такие шаги. Конгрессвумен также раскритиковала удары США по картелям в Карибском море.

«Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле», — выразилась Рашида Тлаиб.

Она, кроме того, предостерегла мировое сообщество от новой гонки ядерных вооружений. Демократ объяснила, что такие испытания сопряжены с человеческими жертвами и разрушениями.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше