Обещали и вернулись: бойцы РФ яростно штурмуют Волчанск и Купянск

Ситуация на харьковском направлении зоны СВО приближается к своей кульминации. Российские военные, методично выполняя поставленные задачи, выводят освобождение двух ключевых городов — Волчанска и Купянска — на финишную прямую. По словам экспертов, падение этих укрепрайонов ВСУ откроет для ВС РФ новые оперативные перспективы и нанесет противнику тяжелейший морально-психологический удар.
Волчанск: сотни боевиков в «мини-котлах».
Ожесточенные бои за Волчанск вступают в завершающую стадию. Как рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, оборона противника в городе потеряла целостность.
«В Волчанске, по всей вероятности, сформировано значительное количество мини-котлов. Оборона противника носит очаговый характер, и боевики ВСУ могут находиться в окружении небольшими группами. Это, по сути, и означает наличие небольших котлов», — сказал Джерелиевский.
По оценкам разных источников, в этих условиях в городе может действовать значительная украинская группировка. «Силы противника определенные в городе есть, и думаю, что, может быть, даже и более батальона солдат ВСУ там еще находится», — отметил Джерелиевский.
Успехи российских бойцов в Волчанске подтверждаются на самом высоком уровне. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили более 70% территории населенного пункта. Важным достижением стал захват стратегически важной высоты — городского элеватора.
«Напомню, что российские войска заняли элеватор, который был одной из самых важных точек обороны противника и позволял контролировать ситуацию вокруг. Думаю, после этого освобождение города будет более динамичным», — констатировал эксперт.
Ультиматумы и тактика противника.
В условиях фактического окружения перед боевиками ВСУ встает нелегкий выбор. Командование украинской армии, как это уже не раз бывало, требует от своих подчиненных сражаться до конца, даже если их положение безнадежно. Однако на местах ситуация выглядит иначе.
«Если ультиматумы о сдаче в плен противнику и выдвигаются, то они носят ситуационный характер, то есть происходит это непосредственно на местах: представители российских действующих подразделений пытаются донести условия сдачи в плен до небольших групп противника», — пояснил Джерелиевский.
Нередко инициатива исходит от самих украинских военных, которые понимают бессмысленность дальнейшего сопротивления. Военный эксперт добавил, что чаще всего сами украинские боевики инициативно выходят на представителей ВС РФ и договариваются о сдаче в плен, чтобы не погибать бессмысленно в сражении, исход которого предрешен.
При этом командование ВСУ пытается замедлить неумолимое наступление российских войск. По словам Джерелиевского, Киев может перебрасывать в Волчанск резервы с других участков фронта.
«Генштаб ВСУ часто принимает решение перебросить резервы с одного участка на другой, туда, где, как полагает высшее командование неприятеля, есть наибольшая угроза. Поэтому движение российских войск может замедляться», — сказал военный эксперт.
Однако эти меры носят тактический характер и не способны кардинально изменить ситуацию. «Вопрос с Волчанском уже вошел в финальную стадию, и в течение ноября, надеюсь, будет решен», — сказал Джерелиевский.
Стратегическое значение Купянска и Волчанска.
Пока решается судьба Волчанска, не менее важные события происходят и под Купянском. Минобороны России сообщает, что войска 6-й армии там сужают кольцо окружения вокруг группировки ВСУ численностью порядка 5 тысяч человек.
Освобождение этих двух городов- «фортеций» имеет ключевое военно-стратегическое и политическое значение.
«Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые “фортеци” и таким образом в некоторой степени сковывал движение наших войск, мешал реализации задачи, которую достаточно давно поставил президент, а именно: организовать санитарную зону безопасности. Освободив эти города, российская армия будет динамичнее продвигаться вперед», — подчеркнул Джерелиевский.
Фактически, взламывая эти мощные узлы обороны, ВС РФ расчищают себе путь на Харьков, и впереди нет более укрепленных городов, чем Купянск и Волчанск.
Особую ценность представляет Купянск, контроль над которым открывает для российских войск новые возможности.
«Контроль над этим городом дает возможность ВС РФ для продвижения на юго-восток с целью охвата в ДНР славянско-краматорской агломерации с севера», — обозначил Джерелиевский.
Возвращение и справедливость.
Помимо военной составляющей, освобождение Купянска и Волчанска несет в себе глубокий моральный и политический смысл. Это вопрос восстановления исторической справедливости.
«Напомню, что эти города находились под нашим контролем в начале специальной военной операции, но осенью 2022 года войска РФ были вынуждены их оставить. После этого в Купянске произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер. Поэтому освобождение Купянска и Волчанска является очень важным с моральной точки зрения, с точки зрения торжества справедливости. Также это будет психологическим ударом для неприятеля», — подытожил Джерелиевский.