В Нижегородской области в ноябре родятся первые дети «демографического спецназа»

«За время работы “скорой демографической помощи” удалось спасти не одну жизнь. Первые ребятишки, которых поддержали специалисты, появятся в ноябре-декабре», — рассказал Никитин.
По его словам, многие женщины меняли решение после консультаций с психологами и юристами, узнав, какую поддержку могут получить от государства и региона.
Традиции плюс технологии: как регион превращает Нижний и малые города в место силы для жизни, семьи и работы. Миллион на ребёнка, помощь мамам, новые маршруты и ИТ-квартал. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.