Лодки в Хабаровском крае поставят на штрафплощадку после 31 октября

Навигационный период для маломерных судов в Хабаровском крае близится к завершению, ограничения на передвижение лодок и катеров по воде уже введены в северных районах. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с 31 октября в Хабаровске и Хабаровском районе судовладельцы обязаны поставить свои плавсредства на зимнюю стоянку.
Во время регулярных патрулирований инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают владельцев судов о скором окончании навигации и проверяют сроки действия удостоверений и технических осмотров. Подобный рейд прошел в Хабаровском районе. С рыболовами и туристами провели профилактические беседы.
— Запрет выхода маломерных судов на воду вводится с целью предотвращения несчастных случаев и аварий. Ограничение распространяется на все типы судов, включая те, которые не подлежат регистрации. Нарушение влечет административную ответственность по статье 11 КоАП, включающую штрафы до 15 тысяч рублей, задержание судна и помещение его на охраняемую стоянку. Важно помнить, что осенне-зимняя погода становится опаснее: снижение температуры воды увеличивает риск обледенения корпусов судов, и это повышает вероятность происшествий на воде, — заявил Сергей Черятьев, госинспектор отдела ГИМС МЧС России по Хабаровскому району.
После закрытия навигации единственными судами, которые могут выходить в акватория, станут лишь специальные патрульные группы государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность на водных объектах региона.