Лодки в Хабаровском крае поставят на штрафплощадку после 31 октября

— Запрет выхода маломерных судов на воду вводится с целью предотвращения несчастных случаев и аварий. Ограничение распространяется на все типы судов, включая те, которые не подлежат регистрации. Нарушение влечет административную ответственность по статье 11 КоАП, включающую штрафы до 15 тысяч рублей, задержание судна и помещение его на охраняемую стоянку. Важно помнить, что осенне-зимняя погода становится опаснее: снижение температуры воды увеличивает риск обледенения корпусов судов, и это повышает вероятность происшествий на воде, — заявил Сергей Черятьев, госинспектор отдела ГИМС МЧС России по Хабаровскому району.