Удар по «элите»: разбит готовивший атаку на Россию спецназ ГУР в Миргороде

Точный удар ВС РФ в районе Миргорода Полтавской области уничтожил подготовленный в Великобритании украинский спецназ, занимавшийся планированием диверсий против России.
Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал aif.ru, чем занимались спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в районе Миргорода и почему это дорогостоящая потеря для Киева.
Планировали деверсии.
Уничтоженный в районе Миргорода украинский спецназ активно готовил диверсии против РФ, сообщил Михайлов. Удар по позиции противника был нанесен в ночь на 28 октября. По информации пророссийского подполья, серия взрывов прогремела около 5:20.
Подпольщик Сергей Лебедев подчеркнул, что удар был нанесен по объекту, где располагался «модный» украинский спецназ, проходивший подготовку в Великобритании.
Российское министерство обороны, в свою очередь, подтвердило нанесение ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военному аэродрому и другим военным целям.
Михайлов сообщил, что спецназовцы ГУР готовили очередные диверсии против РФ. К слову, официальной информации о потерях ВСУ пока не было.
«Российская сторона комбинированным ударом нанесла очень серьезное поражение по нескольким точкам на Украине. Одним из них был удар по украинскому спецназу, который активно готовили для диверсионной работы против России. Это произошло в Миргороде. Удар, насколько известно, был нанесен и ракетами, и беспилотными летательными аппаратами», — пояснил эксперт.
Мгновенный удар по противнику.
Михайлов подчеркнул, что серьезное поражение объекту в Миргороде удалось нанести благодаря слаженной и быстрой работе российской разведки. Эксперт предположил, что удар по местоположению спецназа ГУР нанесли сразу после получения соответствующей информации.
«Была получена информация о расположении спецназа ВСУ, и никто не стал затягивать время нанесения удара», — пояснил эксперт.
По его мнению, военные из спецназа ГУР могли попасть под удар в Миргороде сразу после прилета на аэродром.
«После получения информации о местонахождении противника сразу был нанесен удар. Под удар, вероятнее всего, попал аэродром в районе Миргорода. Здесь могут быть два варианта: военные могли только прилететь туда или уже готовились к чему-то возле аэродрома», — отметил Михайлов.
Сигнал Киеву: российская разведка все знает и видит.
Михайлов добавил, что подготовка элитного спецназа ГУР обошлась очень дорого украинскому правительству, поэтому и ликвидация военных стала настоящим ударом.
«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили. Это сигнал для Киева, что российские разведчики работают на все 100%», — подчеркнул Михайлов.
Специалист напомнил Киеву, что российская разведка «все знает и все видит».
Неделю назад Минобороны РФ также сообщало о заметных потерях ВСУ в зоне спецоперации.
Отмечалось, что ВС РФ нанесли удар по формированиям егерской бригады, двум штурмовым полкам ВСУ, трем бригадам теробороны и центру сил специальных операций ГУР.
Украинский спецназ попал под удар в зоне действия подразделений группировки войск «Север» в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Противник потерял до 180 боевиков.