В аэропорту Иркутска иностранец пытался дать взятку полицейскому

62-летний мужчина нарушил режим пребывания в России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска иностранец пытался дать взятку полицейскому. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, 62-летний мужчина нарушил режим пребывания в России.

— Пытаясь уйти от ответственности, иностранец предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Обстоятельства дела задокументированы, в отношении мужчины составили административный протокол. Также правоохранители завели уголовное дело за мелкое взяточничество. Обвиняемый обязан теперь являться в суд по повесткам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в хлебобулочных изделиях нашли плесень.