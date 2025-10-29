В аэропорту Иркутска иностранец пытался дать взятку полицейскому. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, 62-летний мужчина нарушил режим пребывания в России.
— Пытаясь уйти от ответственности, иностранец предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе транспортной полиции.
Обстоятельства дела задокументированы, в отношении мужчины составили административный протокол. Также правоохранители завели уголовное дело за мелкое взяточничество. Обвиняемый обязан теперь являться в суд по повесткам.
