Карлсон: Запад глупо притворяется, что Крым «находится в составе Украины»

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.

Источник: Аргументы и факты

Политики из западных государств делают вид, что Крымский полуостров якобы находится в составе Украины, заявил журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон.

Он назвал высказывания этих политиков неадекватными, а также глупыми и безрассудными.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — сказал Карлсон.

Комментарий прозвучал в разговоре с RTVI US в эфире YouTube.

Кроме того, Карлсон отметил, что ничем не подкреплённые высказывания о «скором обрушении экономики» РФ делаются лишь для того, чтобы ЕС и Вашингтон продолжали поддерживать Украину.

Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные государства называют полуостров «оккупированной» территорией. Введены санкции.

Власти РФ неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп изучает возможность отмены экономических санкций против Российской Федерации.

