Поздравляем с днем рождения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Он вступил в должность в декабре 2019 года по назначению президента страны Владимира Путина. Открытое руководство и прямота Игоря Кобзева завоевали доверие жителей, и уже осенью 2020 года он был избран главой Приангарья. На протяжении своего срока Игорь Иванович неизменно демонстрировал поддержку: был с врачами во время борьбы с COVID-19, с бизнесменами, которые в сложных условиях пандемии продолжали свою работу.