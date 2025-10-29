Поздравляем с днем рождения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Сегодня, 29 октября, губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев отмечает свой день рождения.
Он вступил в должность в декабре 2019 года по назначению президента страны Владимира Путина. Открытое руководство и прямота Игоря Кобзева завоевали доверие жителей, и уже осенью 2020 года он был избран главой Приангарья. На протяжении своего срока Игорь Иванович неизменно демонстрировал поддержку: был с врачами во время борьбы с COVID-19, с бизнесменами, которые в сложных условиях пандемии продолжали свою работу.
Игорь Кобзев не раз лично ездил на пункты подготовки военнослужащих, заботился, чтобы у мобилизованных все было в порядке.
Поздравляем главу региона Игоря Ивановича Кобзева с днем рождения! Желаем ему здоровья, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях на благо Иркутской области.
С уважением, коллектив «Комсомольской правды».