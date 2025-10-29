Российский хоккеист «Вегаса» вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ

Дорофеев лидирует не только среди снайперов регулярного чемпионата, но и занимает четвертое место по очкам в текущем сезоне «Вегаса» с 10 результативными баллами (9 голов и 1 передача). Замыкает пятерку лучших бомбардиров клуба другой россиянин, Иван Барбашев, который добавил два ассиста в игре с «Каролиной», имея на своем счету также 10 очков (3+7). Возглавляет же список лучших бомбардиров регулярного сезона Айкел с 19 очками (8+11).