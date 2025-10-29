Российский хоккеист «Вегаса» вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ

«Вегас Голден Найтс», в составе которого российский хоккеист Павел Дорофеев дважды поразил ворота соперника, выиграл у «Каролины» с итогом 6:3 в выездном поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дорофеев возглавил таблицу лучших снайперов сезона, отличившись на 7-й и 19-й минутах игры. В рядах победителей отметились также Бретт Хауден (47), Джек Айкел (56, 58) и Томаш Гертл (60). В составе проигравших заброшенные шайбы на счету Андрея Свечникова (4), Джордана Мартинука (33) и Логана Стэнковена (43), при этом для Свечникова это первое результативное действие в этом сезоне за девять матчей.
Дорофеев лидирует не только среди снайперов регулярного чемпионата, но и занимает четвертое место по очкам в текущем сезоне «Вегаса» с 10 результативными баллами (9 голов и 1 передача). Замыкает пятерку лучших бомбардиров клуба другой россиянин, Иван Барбашев, который добавил два ассиста в игре с «Каролиной», имея на своем счету также 10 очков (3+7). Возглавляет же список лучших бомбардиров регулярного сезона Айкел с 19 очками (8+11).
«Вегас» уверенно стоит на вершине турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона, набрав 15 очков за 10 матчей. «Каролина» расположилась на четвертом месте в Столичном дивизионе с 12 очками в 9 играх. Следующим соперником «Вегаса» станет «Колорадо» — матч пройдет в ночь на 31 октября, а «Каролина» в этот же день сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс».
В другом матче игрового дня «Коламбус» одержал выездную победу над «Баффало» со счетом 4:3 в овертайме. Егор Чинахов отметился голом и результативной передачей, оформив результат во второй игре подряд, а Кирилл Марченко записал на свой счет ассист.
Читайте также: Хоккеист Малкин установил рекорд НХЛ XXI века и превзошел Овечкина.