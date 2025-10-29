МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Лучше всего о жизни в российских прифронтовых регионах расскажут пацаны 10−12 лет, от их историй волосы встают дыбом, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Когда приезжаешь в прифронтовые территории, самые разговорчивые, если у тебя получилось зацепить, это пацаны, которым 10−12 лет. Они самые главные эксперты, которые расскажут тебе все. Иногда от того, что они рассказывают, честно говоря, дух захватывает или волосы дыбом становятся», — сказал Мирошник агентству.
Зачастую эти дети пережили смерть своих близких, играют на детской площадке рядом с разрушенными — некогда жилыми домами, работающими школами, больницами, а их игрушками могут быть «какие-то осколки», рассказал посол.
«В Луганске выросло целое поколение людей, которые другой жизни не видело. Допустим, если человек пошел в первый класс в 2014-м году, то сейчас он уже первокурсник, полноценно состоявшийся человек. Но он никогда не видел мирной жизни, он привык к летящим дронам, различает по звуку летящий боеприпас», — заключил он.