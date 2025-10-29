День народного единства в столице Хабаровского края пройдёт ярко и интересно

В этом году жителей Хабаровска в связи с празднованием Дня народного единства ожидают сразу три выходных дня — со 2 по 4 ноября включительно. Как сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня», выходные будут наполнены различными мероприятиями, которые можно посетить всей семьей.
Культурные учреждения Хабаровского края примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств — 2025». С 1 по 3 ноября гостей приглашают посетить тематические мероприятия в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, Дальневосточном художественном музее, Дальневосточной государственной научной библиотеке и Краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина. Программа включает разнообразные события: выставки, мастер-классы, познавательные лекции, музыкальные концерты и другие активности, раскрывающие богатство культурного наследия народов России.
Акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 3 ноября в Универсальном спортивном зале на Амурском бульваре.
Участникам предстоит пройти испытания по следующим нормативам комплекса ГТО: подтягивание, отжимание, наклон вперёд из положения сидя
4 ноября на сцене Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт «Фестиваль патриотической песни» при участии Амурского камерного хора «Возрождение» из Благовещенска и Оркестра русских народных инструментов.
Главным событием станет Фестиваль русской кухни на площади Ленина, где лучшие шеф-повара Хабаровска сварят рекордные 3 тысячи литров царской ухи и накормят гостей традиционными русскими блюдами.
5 ноября на базе Универсального спортивного зала на Амурском бульваре стартует заключительный этап Командного кубка Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Впервые соревнования включены в Единый календарный план регионального Министерства спорта.
Организаторы мероприятий призывают хабаровчан провести выходные насыщенно и интересно и обязательно со своими родными и близкими.