День народного единства в столице Хабаровского края пройдёт ярко и интересно

В этом году жителей Хабаровска в связи с празднованием Дня народного единства ожидают сразу три выходных дня — со 2 по 4 ноября включительно. Как сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня», выходные будут наполнены различными мероприятиями, которые можно посетить всей семьей.