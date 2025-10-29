В Башкирии ожидается дождливая погода в конце октября

Согласно прогнозу Башгидромета, последние дни октября в Башкирии будут сопровождаться осадками. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на период с 29 по 31 октября.
В среду, 29 октября, в регионе ожидаются небольшие дожди, которые в некоторых районах могут усилиться до умеренных. Ветер будет дуть с юга со средней интенсивностью, температура воздуха сохранится в пределах от +7 до +12 градусов.
На следующий день, 30 октября, погодные условия останутся дождливыми. Направление ветра изменится с южного на северо-западное, оставаясь умеренным. Температурные показатели немного снизятся: ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.
В пятницу, 31 октября, осадки продолжатся. Ночью пройдут небольшие дожди, местами умеренные, днем в восточных районах возможен дождь с переходом в снег. Ветер западный и северо-западный умеренной силы. Температура воздуха в ночные часы составит от −1 до +4 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
