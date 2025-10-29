В Хабаровском крае установлена карантинная зона из-за амброзии

В управлении напомнили, что за непроведение установленных мер по ликвидации карантинных объектов предусмотрена административная ответственность по статье 10.1 КоАП РФ. Контроль за выполнением предписаний будет осуществляться в течение всего карантинного периода до полного уничтожения сорняка.