В Хабаровском крае установлена карантинная зона из-за амброзии

Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По данным ведомства, карантинная фитосанитарная зона установлена приказом от 24 октября 2025 года. Общая площадь заражённой территории составила 161,43 гектара. Заключение о наличии карантинного объекта выдано Хабаровским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» на основании обследований и лабораторных исследований, проведённых 23 октября.
Специалисты Россельхознадзора разработали комплекс мер по локализации и уничтожению очага. Работы включают в себя покос, обработку гербицидами и контроль повторного прорастания растения. К участию в мероприятиях обязаны собственники и арендаторы земельных участков, где выявлены следы амброзии.
В управлении напомнили, что за непроведение установленных мер по ликвидации карантинных объектов предусмотрена административная ответственность по статье 10.1 КоАП РФ. Контроль за выполнением предписаний будет осуществляться в течение всего карантинного периода до полного уничтожения сорняка.