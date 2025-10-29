В Ташкентской области учительницу уволили за избиение учеников книгами

Как сообщили в управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области, инцидент произошёл в школе № 11 Урта-Чирчикского района ещё в мае этого года. На видео учительница, совмещающая обязанности классного руководителя 9-го класса, оскорбляет детей, унижает их честь и достоинство и применяет физическую силу за плохую успеваемость и посещаемость.
Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная рабочая группа из числа ответственных сотрудников. По итогам проверки действия учительницы признали незаконными и несовместимыми с педагогической этикой.
Кроме того, выяснилось, что заместитель директора по духовно-нравственным вопросам до сих пор не провёл разбирательство и не принял мер по отношению к нарушителю. В результате с учительницей физкультуры был расторгнут трудовой договор, а замдиректора получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Сейчас ситуация находится на контроле правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.