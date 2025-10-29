В Ташкентской области учительницу уволили за избиение учеников книгами

Кроме того, выяснилось, что заместитель директора по духовно-нравственным вопросам до сих пор не провёл разбирательство и не принял мер по отношению к нарушителю. В результате с учительницей физкультуры был расторгнут трудовой договор, а замдиректора получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.