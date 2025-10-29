Ричмонд
В Ташкентской области учительницу уволили за избиение учеников книгами

Vaib.uz (Узбекистан. 29 октября). Накануне в социальных сетях появилось очередное тревожное видео, снятое в одной из школ Узбекистана. На кадрах — учительница физкультуры бьет книгами учеников за низкую успеваемость и пропуски уроков. Пользователи отмечают, что на видео попала лишь часть рукоприкладства, а подобное «воспитание» со стороны педагога — не редкость.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области, инцидент произошёл в школе № 11 Урта-Чирчикского района ещё в мае этого года. На видео учительница, совмещающая обязанности классного руководителя 9-го класса, оскорбляет детей, унижает их честь и достоинство и применяет физическую силу за плохую успеваемость и посещаемость.

Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная рабочая группа из числа ответственных сотрудников. По итогам проверки действия учительницы признали незаконными и несовместимыми с педагогической этикой.

Кроме того, выяснилось, что заместитель директора по духовно-нравственным вопросам до сих пор не провёл разбирательство и не принял мер по отношению к нарушителю. В результате с учительницей физкультуры был расторгнут трудовой договор, а замдиректора получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Сейчас ситуация находится на контроле правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.