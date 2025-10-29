Ричмонд
В МВД назвали предмет, который защитит пожилых россиян от мошенников: вот о чём речь

МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Пожилые россияне могут обезопасить себя от кибермошенников, если будут пользоваться кнопочным телефоном без подключения к интернету. Такой совет дали в МВД.

«Так называемый кнопочный мобильный телефон для наших пожилых граждан, прежде всего, является более безопасным, чем смартфон, потому что у него отсутствует доступ к интернету», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимира Васенина.

Васенин подчеркнул, что это лишь один из способов защитить пожилого человека от аферистов и напомнил о необходимости применять меры безопасности комплексно.

Подробнее о том, как защитить пожилых близких от телефонных мошенников, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки и запутывают пенсионеров якобы неожиданным повышением тарифов ЖКХ.

Также в СФР рассказали, чем отличается звонок работника соцфонда от звонка мошенника.

Как мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь, читайте здесь на KP.RU.