В МВД назвали предмет, который защитит пожилых россиян от мошенников: вот о чём речь

Пожилые россияне могут обезопасить себя от кибермошенников, если будут пользоваться кнопочным телефоном без подключения к интернету. Такой совет дали в МВД.
«Так называемый кнопочный мобильный телефон для наших пожилых граждан, прежде всего, является более безопасным, чем смартфон, потому что у него отсутствует доступ к интернету», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимира Васенина.
Васенин подчеркнул, что это лишь один из способов защитить пожилого человека от аферистов и напомнил о необходимости применять меры безопасности комплексно.
Тем временем мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки и запутывают пенсионеров якобы неожиданным повышением тарифов ЖКХ.
