В Хабаровском крае завершилось литературное турне для детей и подростков

В рамках фестиваля «КнигаКрай», организованного краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина при поддержке министерства культуры края, прошли культурные гастроли по трём районам Хабаровского края — Амурскому, Комсомольскому и Солнечному. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
В течение трёх дней более 600 школьников и студентов участвовали в творческих встречах с хабаровским писателем Надеждой Ташлыковой, автором восьми книг для детей и подростков, и заслуженным художником края Андреем Теном, известным иллюстратором детской литературы.
Школьники и студенты задавали вопросы, обсуждали секреты писательского и художественного мастерства и участвовали в литературной блиц-викторине «Писатели-фронтовики Хабаровского края». Тридцать ребят получили в подарок лучшие книги о Великой Отечественной войне.
Фестиваль позволил детям и подросткам погрузиться в мир литературы, открыть для себя новые горизонты чтения и получить вдохновение для собственного творчества. В рамках турне писатели передали свои новые книги с автографами в фонды четырех библиотек региона, включая Центральную библиотеку им. Островского в Комсомольске-на-Амуре и библиотеки Амурского, Солнечного и Хурбинского районов.
«Мы говорили о литературе, открывали детям секреты писательского и художественного мастерства, отвечали на вопросы, много обнимались и улыбались. Эти три дня пролетели как один миг! Фестиваль открывает безграничные горизонты чтения, знаний, обмена энергиями для нашей читающей молодёжи!» — поделилась Надежда Ташлыкова.