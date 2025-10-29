В Хабаровском крае завершилось литературное турне для детей и подростков

Фестиваль позволил детям и подросткам погрузиться в мир литературы, открыть для себя новые горизонты чтения и получить вдохновение для собственного творчества. В рамках турне писатели передали свои новые книги с автографами в фонды четырех библиотек региона, включая Центральную библиотеку им. Островского в Комсомольске-на-Амуре и библиотеки Амурского, Солнечного и Хурбинского районов.