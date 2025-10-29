Мэр Хабаровска контролирует устранение последствий снегопада

«Вся необходимая техника для уборки снега в городе есть. Благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в прошлом году автопарк предприятий благоустройства пополнился на 20 новых снегоуборочных машин. Все они круглосуточно работали предыдущей зимой. Особое внимание нужно обратить на работу управляющих компаний. Они должны следить за тем, чтобы жители могли беспрепятственно и безопасно ходить по придомовой территории. Представителям бизнеса также необходимо оперативно очистить территорию у своих торговых точек от наледи в период снегопадов», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.