Мэр Хабаровска контролирует устранение последствий снегопада

В Хабаровске проходит масштабная уборка города после сильного снегопада. По поручению мэра Сергея Кравчука ситуация находится на ежедневном контроле. Особое внимание уделяется работе управляющих компаний и предпринимателей, которые должны очищать придомовые территории и площадки у торговых точек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Дорожные службы провели интенсивную работу минувшей ночью. По информации управления дорог, для обработки улиц использовали более 180 кубометров песко-соляной смеси и около 18 тонн реагентов. Снегоуборочная техника работала на десятках ключевых магистралей города, включая Амурский и Уссурийский бульвары, улицы Волочаевская, Ленина, Серышева и многих других.
Сейчас основные усилия сосредоточены на очистке тротуаров, автобусных остановок и ливневых коллекторов.
«Вся необходимая техника для уборки снега в городе есть. Благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в прошлом году автопарк предприятий благоустройства пополнился на 20 новых снегоуборочных машин. Все они круглосуточно работали предыдущей зимой. Особое внимание нужно обратить на работу управляющих компаний. Они должны следить за тем, чтобы жители могли беспрепятственно и безопасно ходить по придомовой территории. Представителям бизнеса также необходимо оперативно очистить территорию у своих торговых точек от наледи в период снегопадов», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Администрация города призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах и напоминает о необходимости своевременно переобувать автомобили в зимнюю резину.