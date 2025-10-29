Медведица растерзала мужчину и ранила троих в Японии

Жертвой хищника стал 38-летний Есиюки Сасаки, который, услышав крики своих спутников, бросился им на помощь. Его отец, 65-летний мужчина, и пожилая пара (около 70 лет) получили серьезные травмы головы и лица. Все четверо были обнаружены без сознания возле автомобиля.