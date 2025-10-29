Медведица растерзала мужчину и ранила троих в Японии

В Японии медведица напала на группу людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Инцидент произошел утром 24 октября в районе деревни Хигасинарусе.
Жертвой хищника стал 38-летний Есиюки Сасаки, который, услышав крики своих спутников, бросился им на помощь. Его отец, 65-летний мужчина, и пожилая пара (около 70 лет) получили серьезные травмы головы и лица. Все четверо были обнаружены без сознания возле автомобиля.
Власти оперативно ликвидировали взрослую самку медведя, которая, по данным полиции, совершила нападение. Трое выживших пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице, передает Nippon.com.
Японская префектура Акита столкнулась с беспрецедентным скачком числа случаев нападения медведей на людей. Губернатор Кента Сузуки призвал национальную армию помочь с решением этой проблемы.
До этого в Японии погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки — его растерзал медведь. Утром 16 октября владелец отеля заявил о пропаже 16-летнего работника, который занимался уборкой открытой купальни.