Балицкий извинился за слова о жителях Курской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области за слова о том, что они якобы не защитили свой регион во время нападения ВСУ.
Губернатор пояснил, что, говоря о «курчанах», подразумевал бывших областных чиновников, против которых выдвинуты обвинения в хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификационных сооружений.
«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счёт», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что вся страна, включая военных и население России, героически боролась с атакой ВСУ на регион. Губернатор обратил внимание, что в числе тех, кто освобождал территории, были жители Запорожской и Курской областей.
«Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию. Самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей», — добавил Балицкий.
Напомним, ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал главу Запорожской области извиниться перед жителями за своё высказывание. Он назвал слова Балицкого неприемлемыми и оскорбительными.