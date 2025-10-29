К фигурантам дела о краже денег на фортификации под Курском подан иск на 153 млн

АО «Корпорация развития Курской области» решила подать гражданский иск к экс-руководителю корпорации Владимиру Лукину, его бывшим заместителям Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову, а также к экс-руководителю ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову, которых обвиняют в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.
Отмечается, что в рамках обеспечения иска, у обвиняемых арестовали имущество и счета.
Между тем, сама АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации на основании решения губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время прямой линии некорректно выразился, говоря о защите жителями Курской области региона. Он раскритиковал бездействие курян.
Глава Курской области назвал слова своего коллеги недопустимыми и призвал извиниться. После этого Евгений Балицкий принес извинения жителям, а также объяснил, что его слова о «курянах» относились не к жителям региона, а к руководству края, которое сейчас находится под следствием по делам о хищении средств на возведение фортификаций в Курской области.