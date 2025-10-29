К фигурантам дела о краже денег на фортификации под Курском подан иск на 153 млн

Глава Курской области назвал слова своего коллеги недопустимыми и призвал извиниться. После этого Евгений Балицкий принес извинения жителям, а также объяснил, что его слова о «курянах» относились не к жителям региона, а к руководству края, которое сейчас находится под следствием по делам о хищении средств на возведение фортификаций в Курской области.