В сенате США хотят продлить финансирование талонов на еду для американцев

Демократы внесут на голосование проект закона о продлении финансирования талонов на продукты, заявил лидер меньшинства в сенате Соединённых Штатов Чак Шумер.
«Демократы представят законопроект, который продлит действие программы SNAP и программы питания для женщин, младенцев и детей в США, чтобы гарантировать, что ни один ребёнок не будет голодать, ни одна семья не останется без еды», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи с журналистами.
Шумер отметил, что в ином случае 40 миллионов жителей США «могут остаться без пропитания».
Напомним, по данным Минсельхоза Соединённых Штатов, американцы с 1 ноября не будут получать талоны на продукты по программе дополнительной продовольственной помощи. Финансирование будет приостановлено на фоне шатдауна.