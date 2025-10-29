Самая красивая гимнастка умерла в одиночестве: Иванова сообщила о трагедии

«Оля жила одна, с собачками. Она очень любила собак. У нее даже, по-моему, в какой-то период был бизнес, с ними связанный. Жила незаметно, так скажем, потому что не посещала встречи, я с ней изредка пересекалась. Она была пополневшая, немного скучная, грустная. В последнее время мы даже не созванивались, Оля как-то перестала контактировать. Я все это определяла для себя Олиной давней болезнью, которая с ней параллельно шла уже очень долго», — отметила Иванова.