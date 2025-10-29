Самая красивая гимнастка умерла в одиночестве: Иванова сообщила о трагедии

Скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева. Почему ушла из жизни прославленная спортсменка, и как сложилась ее судьба после блистательных побед? Об этом aif.ru рассказала двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова.
«Сообщение о ее уходе стало неожиданным».
Для тех, кто помнит Карасеву в зените славы — молодой, артистичной, полной жизни, — ее уход стал горькой неожиданностью. Лидия Иванова призналась, что была глубоко расстроена этой новостью.
«Ольга была великолепной гимнасткой, чемпионкой Европы, чемпионкой Олимпийских игр. У нее был собственный почерк неповторимый: она блестяще выполняла вольные упражнения, так кокетливо, с заигрыванием, с артистизмом, ее невозможно было не заметить. Внешне Оля была хорошенькой, и вроде все у нее и по жизни складывалось неплохо. Поэтому для меня сообщение о ее уходе стало неожиданным, печальным. Я очень расстроилась», — поделилась Иванова.
По ее словам, Карасева владела французским языком, в свое время подключалась к судейской деятельности и в таком направлении была всегда по жизни заметна.
«Но, к сожалению, у Оли была болезнь, из-за которой она не могла долго и мощно активничать», — отметила Иванова.
Жила одна, с собаками.
Последние годы Ольга Карасева жила одна, с собачками, рассказала Иванова.
«Оля жила одна, с собачками. Она очень любила собак. У нее даже, по-моему, в какой-то период был бизнес, с ними связанный. Жила незаметно, так скажем, потому что не посещала встречи, я с ней изредка пересекалась. Она была пополневшая, немного скучная, грустная. В последнее время мы даже не созванивались, Оля как-то перестала контактировать. Я все это определяла для себя Олиной давней болезнью, которая с ней параллельно шла уже очень долго», — отметила Иванова.
По словам собеседницы издания, Карасева была замужем дважды.
«Сначала за Валерием Карасевым, серебряным призером олимпийских игр. Потом Оля с ним разошлась и вышла за другого, но что-то тоже, видно, не сложилось. Дальше она одна проживала. Детей у нее не было», — поделилась Иванова.
Ольга Карасева родилась в 1949 году. Ее спортивные достижения навсегда вписаны в историю гимнастики. Она — чемпионка и призер чемпионатов мира, победительница Олимпиады 1968 года в Мехико в командном первенстве, а также многократная чемпионка и призер чемпионатов СССР. Ее «почерк», ее артистизм и уникальный стиль исполнения вольных упражнений стали эталоном для целого поколения гимнасток.