Эксперт составила список продуктов, которые необходимо есть осенью и зимой

С наступлением холодов организм нуждается в особой поддержке. Как пояснила NEWS.ru врач Ольга Чиркова, в зимний рацион стоит ввести жирную рыбу: сельдь, лосось и скумбрию. Эти продукты являются ценным источником витамина D и омега-3.
— Очень важны источники качественного белка — нежирное мясо, рыба, яйца и творог: они ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней, — пояснила эксперт.
Помимо рыбы, нужно свежие или замороженные капусту, морковь, тыкву и свеклу, которые сохраняют максимум витаминов. Яблоки, киви, хурма и гранат также важны.
Не стоит полностью отказываться и от углеводов. Особое внимание следует уделить квашеной капусте и кисломолочным продуктам, которые снижают риск нарушений пищеварения.
