Эксперт составила список продуктов, которые необходимо есть осенью и зимой

С наступлением холодов организм нуждается в особой поддержке. Как пояснила NEWS.ru врач Ольга Чиркова, в зимний рацион стоит ввести жирную рыбу: сельдь, лосось и скумбрию. Эти продукты являются ценным источником витамина D и омега-3.