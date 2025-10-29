Ричмонд
Эксперт составила список продуктов, которые необходимо есть осенью и зимой

Врач Чиркова: жирные сорта рыбы должны занять особое место в зимнем рационе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С наступлением холодов организм нуждается в особой поддержке. Как пояснила NEWS.ru врач Ольга Чиркова, в зимний рацион стоит ввести жирную рыбу: сельдь, лосось и скумбрию. Эти продукты являются ценным источником витамина D и омега-3.

— Очень важны источники качественного белка — нежирное мясо, рыба, яйца и творог: они ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней, — пояснила эксперт.

Помимо рыбы, нужно свежие или замороженные капусту, морковь, тыкву и свеклу, которые сохраняют максимум витаминов. Яблоки, киви, хурма и гранат также важны.

Не стоит полностью отказываться и от углеводов. Особое внимание следует уделить квашеной капусте и кисломолочным продуктам, которые снижают риск нарушений пищеварения.

